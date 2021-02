Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trickdiebe bestehlen 43-Jährige auf Supermarktparkplatz

63-Jähriger festgenommen

Komplize flüchtet

Darmstadt (ots)

Ein 63 Jahre alter Mann und sein noch unbekannter Komplize haben am Dienstag (23.2.) ihr Unwesen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Leydheckerstraße getrieben und eine 43-jährige Kundin des Geschäftes bestohlen. Während der 63- Jährige gegen 11 Ihr die Frau an ihrem Auto ansprach und in ein Gespräch verwickelte, nutzte sein noch unbekannter Begleiter offenbar die Gelegenheit, näherte sich seitlich dem Auto, öffnete die Tür und schnappte sich die EC-Karte aus der Geldbörse. Dabei konnte er von weiteren Kunden beobachtet werden, die durch lautes Rufen auf den Dieb aufmerksam machten und ihn damit ihn die Flucht schlugen. Hierauf versuchte auch der 63-Jährige sich zügig zu entfernen. Glücklicherweise konnte er von hinzueilenden Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Er wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Derzeit gehen die Beamten von einer arbeitsteiligen Handlung der beiden Männer aus und haben in diesem Zusammenhang ein Verfahren wegen des Verdachts des Trickdiebstahls eingeleitet.

Die Beamten des Kommissariats 24 sind mit dem Fall betraut und nehmen unter der Rufnummer 06151/9690 Zeugenhinweise zu dem noch unbekannten Komplizen entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell