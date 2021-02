Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Jugendliche belästigt/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein 32 Jahre alter Mann soll sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in den vergangenen Tagen mehrfach im Bereich einer Bushaltestelle in der Frankfurter Straße vor einer 16-Jährigen entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt haben.

Am Dienstagmorgen (23.02.), erschien der 32-Jährige erneut an der Örtlichkeit. Daraufhin wurde die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischer Handlungen zu verantworten haben.

