Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Ermittlungen wegen Körperverletzung/17-Jähriger spuckt Polizeibeamten ins Gesicht

Groß-Gerau (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen gefährlicher Körperverletzung, hielt sich ein 17 Jahre alter Mann zwecks Durchführung polizeilicher Maßnahmen am Dienstagabend (23.02.) in den Räumen der Polizeistation auf. Der 17-Jährige steht im Verdacht am Dienstag vergangener Woche (16.02.) einen 36-jährigen Reisenden aus Wiesbaden beim Einsteigen in einen Zug tätlich angegriffen und mit einem Holzknüppel geschlagen zu haben (es wurde berichtet).

Schon bei der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten. Als er anschließend seinen Erziehungsberechtigten übergeben werden sollte, spuckte er einem Polizisten ins Gesicht.

Neben dem Ermittlungsverfahren wegen des Körperverletzungsdelikts, erwartet den 17-Jährigen nun zudem eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Bezugsmeldung der Bundespolizeiinspektion Frankfurt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/63987/4840918

