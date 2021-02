Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfall mit verletztem Rennradfahrer

Trebur OT Geinsheim (ots)

Am Dienstag (23.02.), kam es um 09:40 Uhr im Kreuzungsbereich L3012 / K161 ("Mitsubishi-Kreuzung") zum Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einem Autofahrer. Bei der Kollision wurde der Rennradfahrer verletzt und anschließend durch einen alarmierten Rettungswagen, in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der unter Schock stehende Autofahrer, konnte nach kurzer Betreuung vor Ort entlassen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell