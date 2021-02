Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Ergänzungsmeldung zum Arbeitsunfall in Möbelproduktionsfirma

Verletzter Arbeiter im Krankenhaus verstorben

Bürstadt (ots)

Der 54-jährige Mann, der am Freitagmorgen (19.2.) in der Fertigungsstraße einer Möbelproduktionsfirma durch den Montagearm eines Roboters verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde (wir haben berichtet), ist am Montagabend (22.2.) verstorben. Zur Klärung der Umstände, die zum Tod geführt haben, dauern die Ermittlungen an. Über die Staatsanwaltschaft soll zudem eine Obduktion angeregt werden, die weitere Aufschlüsse geben könnte.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4842771

