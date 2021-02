Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Birkenau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Birkenau (ots)

Am Donnerstag (18.02.), kam es zwischen 14:15 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf dem Parkplatz geparkter grauer Pkw der Marke Ford Kuga wurde durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Fahrzeugheck (Beifahrerseite) beschädigt. An dem Ford Kuga entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell