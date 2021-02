Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Wohnungseinbruch über den Balkon

Raunheim (ots)

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Elbestraße geriet am Montag (22.02.), in der Zeit zwischen 10.30 und 21.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter kletterten auf den Balkon der Erdgeschosswohnung und hebelten die Tür auf. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie anschließend umgerechnet etwa 80 Euro in einer fremden Währung mitgehen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell