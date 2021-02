Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Oberzent (L3120) (ots)

Am Montag (22.02.) kam es gegen 9 Uhr auf der L3120, in der Nähe von Ober-Sensbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Hierbei kam eine 54-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich daraufhin mehrfach. Die Fahrzeugführerin aus Oberzent wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wird mit ca. 10.000EUR beziffert. Neben Rettungsdienst und Polizei war die Freiwillige Feuerwehr Beerfelden im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell