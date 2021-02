Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Oberzent/ Beerfelden: Blauer Ford Focus beschädigt

Täter zerstechen Reifen und schlagen gegen Außenspiegel

Oberzent (ots)

Alle vier Reifen eines geparkten blauen Ford Focus wurden zwischen Samstagabend (20.2.), 20.30 Uhr und Sonntagmorgen (21.2.), 9.30 Uhr in der Brunnengasse, Nähe dem Eberbacher Weg zerstochen. Zudem wurden beide Außenspiegel aus der Halterung gebrochen. Wegen der Sachbeschädigung in Höhe von mindestens 500 Euro hat die Polizei in Erbach ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise hierzu geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Erbach. Telefon: 06062 / 953-0.

