Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Polizei beschlagnahmt Marihuana

Mörfelden-Walldorf (ots)

Einen 44 Jahre alten Mann kontrollierte eine Streife der Flugsicherung am späten Samstagabend (20.02.) in der Okrifteler Straße, in Höhe der Feuerwehr.

In seinem Rucksack fanden die Sicherheitskräfte anschließend knapp 20 Gramm Marihuana und Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinwiesen. Die Polizei fand später in der Wohnung des Mannes weitere rund 100 Gramm Marihuana.

Den 44-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell