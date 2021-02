Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Frisch eingesetzte Pappel umgeknickt

Wer kann Hinweise zu der Sachbeschädigung geben?

Hirschhorn (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt aktuell die Polizei, nachdem eine von der Stadt Hirschhorn frisch gepflanzte Pappel mutwillig umgeknickt wurde. Das über ein Meter hohe Pflänzchen wurde im Zeitraum zwischen dem 5. und 8. Februar von Unbekannten beschädigt. Möglicherweise waren dieselben Personen am Werk, die bereits im Sommer letzten Jahres bis zu vier Setzlinge an der gleichen Örtlichkeit in der Jahnstraße, Höhe Familienpark, abgeschnitten hatten. Wer Hinweise auf die möglichen Verursacher der Schäden geben kann meldet sich bitte beim Polizeiposten Hirschhorn. Telefon: 06272 / 93050.

