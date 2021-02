Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Mehrere Vereinskeller in Bürgerhaus aufgebrochen/Zeugen gesucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Drei Kellerverschläge im Bürgerhaus in der Hermann-Löns-Allee, in denen Gustavsburger Vereine unter anderem Werkzeuge, Lebensmittel und Getränke aufbewahren, gerieten zwischen Freitag und Samstag (19./20.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Unbekannten hebelten den Zugang zu den Kellerräumlichkeiten auf und verschafften sich so Zutritt. Die Ermittler vermuten, dass zum Abtransport bereitgelegte Beute liegenblieb, weil die ungebetenen Besucher bei der Tat gestört wurden.

Über den Keller gelangten die Täter zudem in das Bürgerhaus. Entwendet wurde dort jedoch nach erstem Anschein nichts.

Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

