Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Alkoholisierter Fahrer verursacht Unfall

Polizei sucht Zeuge

Groß- Zimmern (ots)

Am Samstag (20.02.) kam es gegen 16.30 Uhr in Groß-Zimmern oder einem Nachbarort zu einem Unfall. Nach bisherigen Ermittlungen war ein 41-jähriger alkoholisierter Autofahrer aus Groß-Zimmern von seiner Wohnung weggefahren und ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, ehe er mit seinem beschädigten schwarzen VW Golf wieder zu Hause ankam. Vermutlich ist er bei der Fahrt mit seinem Fahrzeug an einem Bordstein oder einer anderen Verkehrseinrichtung hängen geblieben. An seinem Auto entstanden 2.000,- EUR Schaden. Von der Polizei wurden deswegen mehrere Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, denen zwischen 16.00 und 17.00 Uhr in Groß-Zimmern oder der Nähe ein schwarzer Golf aufgefallen ist oder die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Dieburg unter 06071 9656-0 zu melden.

Berichterstatter: Becker, PK (Pst. Dieburg)

