Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Montag, den 8.02.2021 gegen 14:10 Uhr ereignete sich in Darmstadt auf der Pallaswiesentraße stadtauswärts an der Kreuzung zur Frankfurter Straße ein Verkehrsunfall.

Laut dem Geschädigten streifte der/die Fahrer/ -in einem dunklen Fahrzeug den Seitenspiegel des Fahrzeuges des Geschädigten und brach diesen ab. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und bog nach links in die Frankfurter Straße ab. Ein Zeuge hatte sich kurz darauf bei dem geschädigten Fahrer gemeldet.

In diesem Zusammenhang sucht das 1. Polizeirevier in Darmstadtnach den Zeugen, der sich bei dem Geschädigten gemeldet hat. Außerdem nach weiteren Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise hierzu geben können.

Hinweise bitte unter der Rufnummer 06151 969-3610 an das 1. Polizeirevier in Darmstadt.

Berichterstatter: PK Zuchanek

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell