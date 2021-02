Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim-Bauschheim: Drei Autos geplündert/Rund 25.000 Euro Schaden

Rüsselsheim (ots)

Zwei "Am Weinfaß" geparkte Fahrzeuge der Marke Mercedes und VW sowie ein im Chattenring abgestellter Mercedes, gerieten in der Nacht zum Freitag (19.02.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter zerstörten Scheiben oder brachen Türschlösser auf und verschafften sich so anschließend Zugang in die Fahrzeuginnenräume. Dort ließen sie Radios, Navigationssysteme, Lenkräder samt Airbag sowie weitere elektronische Geräte mitgehen. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von rund 25.000 Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell