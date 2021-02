Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Lastwagenfahrer nach Unfall bewusstlos/Polizisten leisten Erste Hilfe

Bischofsheim (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem 45 Jahre alten Lastwagenfahrer und einem 67-jährigen Autofahrer kam es am Freitagmorgen (19.02.), um kurz nach 9.00 Uhr, im Hessenring. An beiden Fahrzeugen entstand Blechschaden. Der 67-jährige Unfallbeteiligte meldete den Unfall bei der Polizei und machte die Beamten darauf aufmerksam, dass der Lasterfahrer bewusstlos in seinem Führerhaus zusammengesackt sei.

Sofort eilte eine Streife zum Unfallort und parallel dazu, wurden Rettungsdienst und Notarzt alarmiert. Durch die zuerst am Unfallort eintreffenden Polizeibeamten wurde der Brummifahrer anschließend sofort aus dem Fahrzeug befreit und unmittelbar mit einer Herzdruckmassage begonnen, weil der Mann keinerlei Vitalfunktionen zeigte. Minuten später traf dann auch der Rettungsdienst ein. Die Reanimation war schlussendlich erfolgreich, nicht zuletzt wegen der sofort eingeleiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch die Streifenbeamten. Der 45-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Gesundheitszustand ist nach wie vor kritisch.

Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Unfallgeschehens dauern derweil an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell