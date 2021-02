Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gernsheim (ots)

Am Freitag, dem 19.02.2021, um 12.20 Uhr befuhr ein Fahrradfahrer verbotswidrig die Fußgängerunterführung am Gernsheimer Bahnhof von der Bensheimer Straße (Fa. Aldi) kommend, in Richtung Bahnhofstraße. Hierbei stieß er beim Vorbeifahren mit dem Lenker einem Fußgänger in den Rücken, wodurch dieser verletzt wurde. Der Radfahrer hielt kurz an, beleidigte den Fußgänger/Geschädigten und setzte seine Fahrt in Richtung Bahnhofstraße fort. Der Radfahrer ist ca. 25 - 30 J. alt, schlank, südländisches Aussehen, dunkle lockige Haare. Er war bekleidet mit einer roten Kapuzenjacke, schwarzen Jogginghosen und weißen Turnschuhen. Der Flüchtige war unterwegs mit einem schwarzen MTB der Marke: Trek. Kann Jemand Hinweise zu dieser Person geben? Mitteilung bitte an die Pst. Gernsheim

