Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Nach Leergutdiebstahl und Sachbeschädigung Tatverdächtige ermittelt

Dieburg (ots)

Nachdem am frühen Mittwochmorgen (17.2.) mehrere Flaschen an Leergut aus dem Lagerraum eines Imbisses in der Feldstraße entwendet wurden, konnte die Polizei zwei Tatverdächtige ermitteln.

Der Diebstahl von rund 60 Leergutflaschen wurde den Ordnungshütern am Mittag gemeldet und soll gegen 6 Uhr passiert sein. Im Zuge der weiteren polizeilichen Maßnahmen, konnten die Tatverdächtigen durch den Schutzmann vor Ort ermittelt werden. Hierbei handelte es sich um eine 32-Jährige und einen 35 Jahre alten Mann. Offenbar wurden die Flaschen kurze Zeit nach dem Entwenden eingelöst.

Auch nach einer Sachbeschädigung, die bereits Mitte März 2020, an einem Mercedes "Auf der Moret" begangen wurde, konnten die Tatverdächtigen durch den Schutzmann vor Ort ermittelt werden. Am Donnerstag, den 4. Februar, wurde ein 18-Jähriger mit seinem Mountainbike in der Ringstraße kontrolliert. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der mittlerweile 18-Jährige die Tat mit zwei 16-Jährigen begangen haben soll. Hierbei wurde unter anderem eine Scheibe des Wagens eingeschlagen und ein Schaden von mehreren Tausend Euro hinterlassen.

Mit den genauen Tatumständen und weiteren Ermittlungen ist die Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg betraut.

