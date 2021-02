Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wiedersehen macht Freude

Darmstädter entdeckt sein gestohlenes Fahrrad

44 - Jähriger wegen Verdachts der Hehlerei festgenommen

Darmstadt (ots)

Bestohlen zu werden ist nicht nur sehr ärgerlich, in der Regel zieht es auch lästige Wege nach sich. Das können Behördenwegen zur Beantragung neuer Papiere bei Abhandenkommen der Geldbörse sein oder Einkaufswege, um das Gestohlene zu ersetzen. So zum Beispiel, wenn einem das Fahrrad gestohlen wurde. Aus letzterem Grund befand sich ein 66-jähriger Mann aus Darmstadt am Mittwochnachmittag (17.2.) auf dem Weg und gegen 17 Uhr auf dem Luisenplatz. Dort staunte er nicht schlecht, denn was er sah, war ein fremder Mann mit einem Fahrrad, das er als sein gestohlenes Eigentum wiedererkannte.

Im Dezember 2020 war ihm dieses Mountainbike aus seinem Schuppen in der Arheilger Straße heraus gestohlen worden. Nach seiner überraschenden Entdeckung sprach der Darmstädter kurzerhand zwei Polizeibeamte an, die den Luisenplatz zum selben Zeitpunkt bestreiften. Rasch stoppten die Ordnungshüter den Verdächtigen und stellten im Rahmen der Überprüfung fest, dass das Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben war. Weil der Bestohlene glücklicherweise nach dem Diebstahl umgehend eine Anzeige erstattet hatte, konnte das Mountainbike schnell als sein Eigentum identifiziert und ihm als nun wieder glücklichen Besitzer übergeben werden.

Der Tatverdächtige, ein 44 Jahre alter Mann aus Darmstadt, wurde festgenommen und musste mit zur Wache. Dort wurde Anzeige erstattet und ein Verfahren eingeleitet. Er wird sich jetzt wegen des Verdachts der Hehlerei strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Fahrraddiebstahls dauern derzeit an.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei: Bewahren Sie in jedem Fall alle Unterlagen zu ihren Fahrrädern auf und erstattet Sie im Falle des Diebstahls eine Anzeige. Nur wenn alle Daten, insbesondere die Rahmen- oder die Codierungsnummer bekannt sind, können gestohlene Gegenstände rasch identifiziert und zeitnah ihren Besitzern zurückgegeben werden. Alle Informationen rund um das Thema Diebstahlschutz oder was bei einer Anzeigenerstattung zu beachten ist, finden Sie auch auf der Internetseite der hessischen Polizei unter: https://k.polizei.hessen.de/1252968264

