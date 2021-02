Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: Auf Geld abgesehen

Zeugen nach Einbruch gesucht

Ober-Ramstadt/Nieder-Modau (ots)

Ein Mehrfamilienhaus "In den Mühlwiesen" rückte am Mittwochmittag (17.2.) in das Visier Krimineller.

Im Tatzeitraum zwischen 15 und 17 Uhr gelangten die Unbekannten nach derzeitigem Kenntnisstand in die Wohnräume. Weil sie es offenbar auf Geld abgesehen hatten, durchwühlten sie unter anderem mehrere Schränke und Taschen. Mit einer Beute von mehreren Tausend Euro flüchteten die Kriminellen im Anschluss unerkannt.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

