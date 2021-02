Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Handtasche aus Beifahrerfußraum entwendet

Darmstadt (ots)

Ein auf dem Parkplatz eines Dartcenters in der Leydeckerstraße abgestellter roter Mazda geriet am Mittwoch (17.2.) kurz vor 13 Uhr in das Visier von Kriminellen. Innerhalb nur weniger Minuten zwischen 12.50 Uhr und 13 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zu dem Fahrzeug und schnappten sich die darin zurückgelassene Handtasche. Dabei reichte das vermeintliche "Versteck" im Beifahrerfußraum nicht aus, die Tasche den Blicken der suchenden Diebe zu entziehen. Mit ihrer Beute machten sich die Unbekannten auf und davon. Das 3. Polizeirevier in Darmstadt hat ein Verfahren wegen des Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenahn verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/969-3810).

