Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallmeldung und Zeugenaufruf

Odenwaldkreis, Michelstadt (ots)

In der Zeit von Montag (15.02.) bis Dienstag (16.02.) kam es auf dem Parkplatz eines Michelstädter Unternehmens in der Frankfurter Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der firmeneigene weiße Smart wurde dort mutmaßlich von einem roten Fahrzeug an der Heckklappe beschädigt, indem das Fahrzeug tiefe Kratzer und kleine rote Farbanhaftungen hinterließ. Der bzw. die Fahrzeugführer/in verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei beziffert den Schaden auf etwa 1.000,- EUR.

Die Polizei in Erbach erbittet Zeugenhinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und der flüchtigen Fahrzeugführerin bzw. dem flüchtigen Fahrzeugführer unter 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell