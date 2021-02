Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Raunheim (ots)

Einen 29 Jahre alten Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Rüsselsheim am Dienstagnachmittag (16.02.) in der Mainzer Straße. Der Fahrer fiel den Polizisten zuvor auf, weil er in Schlangenlinien unterwegs war.

Rasch bemerkten die Ordnungshüter im Rahmen der Kontrolle, dass der Wagenlenker offenbar unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test reagierte anschließend positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der 29-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Er wird sich nun in einem Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu verantworten haben.

