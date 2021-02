Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur-Astheim: Schreck am frühen Morgen/Mit Eisenstange Tür von Bäckerei eingeschlagen

Trebur (ots)

Einen gehörigen Schrecken dürfte der Mitarbeiter einer Bäckerei in der Mainzer Straße am frühen Mittwochmorgen (17.02.), um kurz nach 4.00 Uhr bekommen haben, als ein Mann mit einer Eisenstange die gläserne Eingangstür der Bäckerei einschlug. Der Mitarbeiter befand sich zu diesem Zeitpunkt gerade im Verkaufsraum und fühlte sich von dem Täter zudem bedroht. An der Tür entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Der Tatverdächtige, nach derzeitigem Ermittlungsstand ein 27 Jahre alter Mann, flüchtete nach dem Vorfall vom Tatort. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Sachbeschädigung und Bedrohung. Die Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Groß-Gerau zu den Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell