Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Terrassentür hält Einbruchsversuch stand

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Die Abwesenheit von Bewohnern eines Einfamilienhauses im Glockengartenweg haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag (11.2.) und Dienstag (16.2.) ausgenutzt und versucht in das Anwesen einzubrechen. Glücklicherweise scheiterten die Kriminellen bei dem Versuch, die rückwärtig gelegene Terrassentür gewaltsam zu öffnen und flüchteten unverrichteter Dinge. Ihre Spuren waren am Dienstagmorgen von den Bewohnern entdeckt und Anzeige erstattet worden. Die Kripo in Darmstadt hat die Ermittlungen wegen des versuchten Einbruchs aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, denen zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell