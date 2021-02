Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zuegen nach Unfallflucht gesucht

Lorsch (ots)

Der Besitzer eines BMW 420d stellte sein Fahrzeug am 15.02.2021 gegen 17:00 Uhr in der Alexanderstraße Höhe der Hausnummer 16 in 64653 Lorsch ab. Als er am Morgen des 16.02.2021 gegen 11:00 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er eine Beschädigung an der Fahrzeugfront fest. Die Beschädigung ist auf der Fahrerseite unterhalb des Scheinwerfers. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1500 Euro.

Falles es Hinweise zum oben genannten Sachverhalt gibt, wird darum gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell