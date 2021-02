Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Lastwagen prallt auf Baustellenfahrzeug/Fahrer schwerverletzt-mindestens 200.000 Euro Schaden

Viernheim (ots)

Der 51 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens prallte am Dienstagmittag (16.02.), gegen 12.00 Uhr, auf der A 67, kurz hinter dem Autobahndreieck Viernheim, in Fahrtrichtung Darmstadt, gegen einen dort zur Absicherung einer Baustelle aufgestellten Lastwagen der Autobahnmeisterei. Der 51-jährige Brummifahrer zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Zusammenprall ein Schaden von mindestens 200.000 Euro.

Die Strecke musste wegen zahlreicher Trümmerteile und zur Bergung der beiden beschädigten Lastwagen vollgesperrt werden. Die Sperrung ist wegen der aufwendigen Aufräumarbeiten derzeit aktuell und wird noch geraume Zeit andauern. Es kommt im dortigen Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsteilnehmern wird empfohlen, ab dem Viernheimer Kreuz über die A 659 zum Kreuz Weinheim und von dort weiter über die A 5 in Richtung Frankfurt zu fahren.

