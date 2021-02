Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Wixhausen: Außenbordmotor von Boot gestohlen

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, hatten es Diebe in der Zeit zwischen Sonntag (10.1.) und Samstag (6.2.) auf den Außenbordmotor eines Bootes in der Messeler-Park-Straße abgesehen. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände, auf dem das Boot zum Überwintern abgestellt war, und entwendeten das Gerät. Der Wert der Beute wird auf mehrere Tausend Euro im fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

