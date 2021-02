Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb hat es auf hochwertiges Lastenrad abgesehen

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Darmstadt (ots)

Auf ein hochwertiges Lastenrad, abgestellt in einer Tiefgarage in der Ingelheimer Straße, hatte es ein noch unbekannter Dieb am Montagmorgen (15.2.) abgesehen. Gegen 8 Uhr hatte sich der Täter Zugang zu dem Gebäude verschafft und das Fahrradschloss aufgebrochen. Aus noch nicht bekannten Gründen wurde er jedoch bei seinem kriminellen Vorhaben gestört, ließ von dem Fahrrad ab und flüchtete wenige Minuten später aus der Garage. Dabei konnte er von Zeugen beobachtet werden, die den Mann als etwa 1,80 Meter groß und von sportlicher Statur beschrieben. Zu diesem Zeitpunkt war er mit einer schwarzen Outdoorjacke und einer schwarzen Regenhose bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack sowie eine Sporttasche mit sich. Sein Gesicht war mit einer FFP2- Maske bedeckt.

Die Polizei in Darmstadt ermittelt wegen des versuchten Fahrraddiebstahls und sucht Zeugen, denen der Beschriebene möglicherweise zur Tatzeit und in Tatortnähe aufgefallen ist. Wer Hinweise zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten von der Ermittlungsgruppe-City zu melden (Rufnummer 06151/9690).

