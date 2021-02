Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Trickdiebin im Einkaufszentrum

Mobiltelefon aus Tasche entwendet

Weiterstadt (ots)

Eine noch unbekannte Diebin hat am Montagnachmittag (15.2.) ihr Unwesen in einem Einkaufsmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße getrieben und einen 76-jährigen Mann aus Groß-Gerau bestohlen. Kurz nach 15 Uhr sprach die Täterin den Supermarktkunden mit der Bitte um Hilfe an, weil sie an das oberste Regal nicht herankomme. Während der hilfsbereite Senior ihr die vermeintlich gewünschte Ware herunterreichte, nutzte die Kriminelle mutmaßlich den Augenblick und entwendete aus seiner Tasche ein Mobiltelefon. Im Anschluss entfernte sich die Unbekannte, deren alter auf Anfang 30 geschätzt wurde. Im Kassenbereich bemerkte der 74- Jährige den Diebstahl und informierte die Polizei. Diese hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell