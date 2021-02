Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Flucht eines Ladendiebs durch Mitarbeiterin verhindert

38-Jähriger nach Festnahme in Untersuchungshaft

Ober-Ramstadt (ots)

Weil ein 38-Jähriger mit nicht bezahlten alkoholischen Getränken einen Supermarkt in der Darmstädter Straße am Montagmorgen (15.2.) verlassen wollte, wurde er von einer Mitarbeiterin an der Flucht gehindert und im Anschluss von der Polizei festgenommen.

Der 38 Jahre alte Mann hielt sich gegen 10 Uhr in dem Einkaufsmarkt auf und hatte es offenbar auf mehrere Flaschen Whiskey abgesehen. Hiervon soll er nach derzeitigem Kenntnisstand zwei Flaschen eingesteckt haben. Eine Mitarbeiterin sprach ihn auf den Umstand an. Im Anschluss soll er sie geschubst und versucht haben, den Supermarkt mit den Alkoholflaschen zu verlassen. Ihr gelang es trotzdem den Mann an der Flucht zu hindern und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Im Anschluss klickten die Handschellen und der 38-Jährige musste die Ordnungshüter mit auf die Polizeistation begleiten. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass gegen den Festgenommenen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen eines zurückliegenden Diebstahls vorlag.

Er wurde noch am gleichen Tag beim Amtsgericht Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl bestätigte und den 38-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt schickte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell