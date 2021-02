Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Bäckerei erneut aufgesucht

Wer kann Hinweise geben?

Babenhausen (ots)

Nachdem sich Unbekannte bereits in der Nacht zum Sonntag (14.2.) an einer Bäckereifiliale in der Platanenallee zu schaffen machten (wir haben berichtet), suchten Kriminelle die Filiale in der Nacht zum Montag (15.2.) erneut auf.

Unter Anwendung von Gewalt gelang es den ungebetenen Gästen in die Innenräume der Bäckerei zu gelangen. Dort hatten sie es auf die Kasse abgesehen, in der sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine niedrige zweistellige Summe an Bargeld befand. Mit ihrer Beute flüchteten sie im Anschluss unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die beiden Taten im Zusammenhang zueinanderstehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

