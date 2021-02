Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unter Alkohol mit Auto überschlagen

64572 Büttelborn-Worfelden (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 18.000 Euro Schaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montag (15.02.) auf der Landstraße 3094 zwischen Büttelborn (OT: Worfelden) und Weiterstadt (OT: Braunshardt). Ein 29jähriger alter Autofahrer aus Groß-Gerau geriet gegen 19.50 Uhr mit seinem Auto auf rutschiger Fahrbahn rechts auf den Grünstreifen und kam links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Auto mehrfach. Vor Eintreffen der Rettungskräfte konnte sich der 29-Jährige selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Weiterhin stand der Fahrer unter Alkoholeinfluss weshalb eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Das Fahrzeug war erheblich beschädigt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell