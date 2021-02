Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Nach Einbruch Zeugen gesucht

Babenhausen (ots)

Nachdem Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Justus-Arnold-Straße am Samstag (13.2.) eingebrochen sind und unter anderem Schmuck entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 16.30 und 20 Uhr ins Innere des Hauses. Hierbei durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Schließlich stießen sie neben Schmuck auf Geld und eine Laptoptasche, welche sie sich zur Beute machten. Im Anschluss sollen die Kriminellen in Richtung Seligenstädter Straße geflüchtet sein. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell