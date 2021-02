Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: 21-Jähriger nach Kontrolle in Untersuchungshaft

Beamten stellen Kokain sicher

Darmstadt (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann sitzt nach seiner Kontrolle am späten Donnerstagabend (11.2.) in Untersuchungshaft und wird sich nun wegen des Verdachts des Drogenhandels strafrechtlich verantworten müssen.

Gegen 13 Uhr waren Zivilbeamte von der Polizeidirektion Darmstadt -Dieburg auf den Mann und seine Begleiter in der Merckstraße aufmerksam geworden. Als die Beamten die Gruppe kontrollieren wollten, warf der Tatverdächtige sofort eine zugeknotete schwarze Socke auf den Boden. Der Grund für diese Reaktion war schnell gefunden, denn in der Socke stellten die Beamten acht Plomben mit rund 4,8 Gramm Kokain sowie eine Plastiktüte mit weiteren rund 49,8 Gramm dieser Droge sicher. Doch dem nicht genug.

Auch bei seinem 27-jährigen Begleiter wurden die Polizisten fündig und entdeckten in seinen Taschen zehn Plomben mit rund 5,9 Gramm der mutmaßlichen Droge. Das Duo wurde festgenommen und zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenaufnahme. Während der 27-jährige Begleiter nach Abschluss alle Maßnahmen entlassen wurde, erfolgte am Folgetag nach Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt die Vorführung des 21-Jährigen vor einem Haftrichter. Dieser erließ einen Haftbefehl und schickte den Wohnsitzlosen in die nächste Justizvollzugsanstalt. Sowohl er als auch sein Begleiter werden sich nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten müssen. Die Ermittlungen, übernommen von der Darmstädter Kripo (K34), dauern derweil an.

