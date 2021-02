Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Münster: Garage im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Münster (ots)

Die Garage eines Mehrfamilienhauses in der Hintergasse rückte im Tatzeitraum zwischen Freitagmittag (12.2.) und Samstagmorgen (13.2.) in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt an der Garage zu schaffen. Offenbar gelang es ihnen das Tor zu öffnen und sich in der Garage nach potentieller Beute umzuschauen. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde hieraus nichts entwendet, dennoch hinterließen die ungebetenen Gäste einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wer Hinweise zum Sachverhalt geben kann oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei dem Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell