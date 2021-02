Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden im Bereich Erbach/ Michelstadt

Erbach (ots)

Im Zeitraum vom 11.02.- 13.02.2021 hatte der Geschädigte seinen schwarzen SUV, Mercedes-Benz GLC, an verschiedenen Örtlichkeiten in Erbach und Michelstadt geparkt. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug an der Fahrzeugfront stark beschädigt, so dass ein Sachschaden von mindestens 5000 Euro entstand. Der Verúrsacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Unter anderem stand der Pkw am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Michelstädter Fitnessstudios in der Frankfurter Straße, sowie am Samstagmorgen auf den Parkplätzen eines Einkaufsmarktes in der Michelstädter Friedrich-Ebert-Straße und der Erbacher Werner-von-Siemens-Straße. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Erbach, Tel. 06062/953-0, in Verbindung zu setzen. Sachbearbeiter: Krieg, POK

