Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeuge meldet Randalierer

Anzeige gegen drei Tatverdächtige erstattet

Bensheim (ots)

Nach der Meldung zu einem randalierenden Trio, das am frühen Sonntag (14.2.) Warn- und Absperreinrichtungen einer Baustelle in der Schwanheimer Straße umgeworfen und beschädigt haben soll, hat die alarmierte Polizeistreife gegen 3.30 Uhr die drei Tatverdächtigen in Tatortnähe stoppen und kontrollieren können. Gegen die Männer im Alter von 20, 25 und 28 Jahren wird jetzt wegen Sachbeschädigung ermittelt.

