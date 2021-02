Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Polizei findet verlorene Geldbörse mit 2000 Euro/70-Jährige überglücklich

Groß-Gerau (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (14.02.) erschien eine 70 Jahre alte Frau bei der Polizeistation Groß-Gerau und gab sichtlich bewegt an, dass sie zuvor am Geldautomaten einer Bankfiliale "Am Sandböhl" Geld agbehoben habe und nun ihren Geldbeutel vermisse. In der Geldbörse befänden sich neben persönlichen Dokumenten zudem 2000 Euro. Sie habe selbst schon alles ohne Erfolg abgesucht.

Während ein Ordnungshüter auf der Wache den Verlust protokollierte, machte sich ein Streife sofort auf den Weg zur Bank. Im Eingangsbereich, neben einem Fahrradständer, entdeckten die Polizisten anschließend die Geldbörse der Frau. Alle Papiere und auch das Geld waren noch da. Die Geldbörse konnte daraufhin der hocherfreuten Seniorin wieder übergeben werden.

