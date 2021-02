Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Katalysator aus BMW entwendet

Wer hat etwas bemerkt?

Darmstadt (ots)

Auf einen in der Mahalia-Jackson-Straße geparkten grauen BMW hatten es Täter in den zurückliegenden Tagen abgesehen. Am Samstagabend (13.2.) bemerkten die Besitzer den Diebstahl des Katalysators, den die Täter offenbar aus dem Fahrzeug gebaut hatten. Nach ersten Erkenntnissen reicht der Tatzeitraum bis zum Montag (10.2.) zurück. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamten für alles Sachdienliche zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell