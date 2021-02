Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Dieb nutzt offenstehende Tür und entwendet Laptop

Darmstadt (ots)

Eine offenstehende Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Karlstraße hat sich ein noch unbekannter Dieb am Sonntagmittag (14.2.) zu Nutzen gemacht. Gegen 12.30 Uhr betrat der Unbekannte offenbar die Wohnung, schnappte sich dort einen Laptop und flüchtete aus dem Haus. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betrat und nimmt Hinweise zu dem Täter unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell