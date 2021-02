Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Bensheim / Lautertal (ots)

Am Sonntag den 14.02.2021 gegen 18:15 Uhr ereignete sich in der Nibelungenstraße in Lautertal - Elmshausen ein Verkehrsunfall. Hierbei kollidierte ein Traktor mit einem entgegenkommenden PKW. An dem PKW, einem Mitsubishi entstand hoher Sachschaden. Der Fahrer des PKWs wurde bei dem Zusammenprall verletzt und zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Traktor entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Bensheim zu melden. Tel.: 06251/8468 - 0

Berichterstatter: Gräsel, PHK

