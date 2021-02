Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Eberstadt: Flammen von PKW-Brand greifen auf Carport und geparkte Fahrzeuge über

Darmstadt (ots)

Am späten Sonntagabend (14.02.), 23.25 Uhr, wurde durch Anwohner ein Fahrzeugbrand in der Eysenbachstraße in Darmstadt- Eberstadt gemeldet. Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr Darmstadt stand ein unter einem Holzcarport abgestellter Opel- Corsa in Vollbrand. Die Flammen hatten bereits auf den Carport selbst und zwei weitere abgeparkte Fahrzeuge übergegriffen. Durch die Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert werden, wenngleich Teile des Dachstuhles beschädigt wurden. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen dürfte ein Sachschaden von mindestens 60.000.- Euro entstanden sein.

Alexander Lorenz, EPHK (Polizeiführer vom Dienst)

