Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörfelden- Walldorf (ots)

Am Samstag, den 12.02.2021 in der Zeit zwischen 08:00- 09:00 Uhr fuhr ein dunkelblauer Kleinwagen die Jourdanallee in Mörfelden-Waldorf entlang. Auf Höhe der Hausnummer 57 streifte der PKW einen am rechten Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes Benz und fuhr dessen linken Außenspiegel ab.

Danach fuhr der unbekannte Unfallverursacher/in die Jourdanallee in Fahrtrichtung Passetstraße unerlaubt davon.

Ein Zeuge soll den Unfall beobachtet haben. Diese möge sich dringend bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Tel.-Nr.: 06105/ 4006-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell