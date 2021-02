Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Sachbeschädigung an Wohnhaus/ Zeugenaufruf

Heppenheim (ots)

Zwischen Freitag (12.02.), 12:00 Uhr und Samstag (13.02.), 12:20 Uhr, kam es in der Geschwister-Scholl-Straße zu einer Sachbeschädigung. Hierbei warfen bislang unbekannte Täter mittels eines Steines ein Glasfenster an einem Einfamilienhauses ein. Der hierbei entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000.- Euro. Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonrufnummer: 06252 / 706 - 0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Dexler, PHK (Pst. Heppenheim)

Alexander Lorenz, EPHK/ PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell