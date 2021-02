Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Babenhausen (ots)

Am Samstag, den 13.02.2021, gegen 03:00 Uhr ereignete sich in Babenhausen in der Seligenstädter Straße eine Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden.

Der aus Babenhausen in Richtung Zellhausen fahrende Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Mercedes AMG nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach die Metalleinfriedung zum Gelände der Firma Continental, wo er in einem Stapel Holzpaletten zum Stehen kam. Neben dem massiven Metallzaun wurden ein Lichtmast und ein Betriebsgebäude beschädigt; insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 30.000EUR.

Die Fahrereigenschaft ist derzeit noch nicht endgültig geklärt. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder -fahrer machen kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Dieburg in Verbindung zu setzen.

Berichterstatter: Pralas, PHK, PSt. Dieburg

