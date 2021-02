Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am 11.02., zwischen 16.00 und 21.00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des EKZ "Karree" in der Farmstraße ein geparkter silbergrauer Pkw Nissan Micra beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell