Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Streit zwischen Männern ruft Polizei auf den Plan und mündet in Anzeige sowie Sicherstellung einer Schreckschusswaffe

Darmstadt (ots)

Weil ein 35 Jahre alter Mann aus Darmstadt im Rahmen eines Streites, der sich am Donnerstagabend (11.2.) in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Donnersbergstraße verlagerte, seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben soll, wird er sich zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Gegen 19 Uhr war die Polizei über den zunehmend lautstark und eskalierenden Streit der 26 und 35-jährigen Beteiligten informiert worden. Nach Eintreffen der Polizeibeamten wurde dieser rasch beendet. Im Zuge der Überprüfung stellten die Polizisten bei dem 35- Jährigen eine Schreckschusswaffe sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz ein.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) ist mit den andauernden Ermittlungen zu den Hintergründen betraut.

