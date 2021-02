Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Arheilgen: Kirchentür durch Tritte und Hebelversuche beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Die südlich gelegene Eingangstür einer Kirche in der Messeler Straße ist von noch unbekannten Tätern in der Zeit zwischen Sonntag (7.2.) und Donnerstag (11.2.) beschädigt worden. Offenbar hatten die Kriminellen versucht mittels Tritten und Hebelwerkzeug gewaltsam in das Gebäude zu gelangen. Ihr Vorhaben scheiterte glücklicherweise und sie flüchteten unverrichteter Dinge. Zurück blieb ein Schaden, der auf mindestens 200 Euro geschätzt wird. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat ein Verfahren wegen des versuchten Einbruchs eingeleitet und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtigte Beobachtungen gemacht haben. Unter der Rufnummer 06151/969-3810 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell