Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Eschollbrücken: Brand auf Firmengelände

Mehrere Fahrzeuge betroffen

Pfungstadt-Eschollbrücken (ots)

Bei einem Brand auf einem Firmengelände in der Darmstädter Straße, wurden am Donnerstagabend (11.2.) unter anderem mehrere Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen.

Zeugen meldeten gegen 19.40 Uhr den Brand und die starke Rauchentwicklung, weshalb Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen wurden. In einem dortigen Fahrzeugunterstand brannten neben Baumaterial zwei Fahrzeuge, darunter ein Pritschenwagen. Die herbeieilenden Wehren aus Pfungstadt und Darmstadt konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten verhindern. Ersten vorsichtigen Schätzungen zufolge, dürfte sich der Schaden auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Wie es zur Entstehung des Brandes kam, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

In diesem Zusammenhang sucht das Kriminalkommissariat 10 in Darmstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell